Эксперт-дозиметрист по делу Литвиненко покончил с собой

Установлено, что 46-летний эксперт-дозиметрист Мэтью Панчер, расследовавший отравление радиоактивным полонием Александра Литвиненко в 2006 г., покончил жизнь самоубийством, пишут Daily Mail и The Times. За пять месяцев до смерти Панчер съездил в Россию, отмечают оба издания.

В итоговом заключении патологоанатома говорится, что смерть наступила в результате потери крови от множественных колотых ран, нанесенных двумя ножами. По мнению медицинского эксперта, Панчер нанес их сам, однако возможность причастности к его смерти постороннего лица не исключена.

Панчера нашли мертвым в мае этого года в собственном доме в Дрейтоне, Оксфордшир. Его жена говорила, что он сильно изменился после поездки в Россию и опасался, что его могут посадить за «ошибку» при расчете доз облучения в рамках контракта с правительством США.

Панчер был главным экспертом по радиационной безопасности и дозиметристом, ответственным за программу измерения доз облучения специалистов США, работавших по ядерным проектам с СССР.