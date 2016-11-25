Золотов назвал системную угрозу облику Росгвардии

Второй этап мероприятий по формированию Росгвардии пройдет в 2017 г., будет завершено построение территориальной системы службы. Как передает ТАСС, об этом журналистам сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) Виктор Золотов. По его словам, эту задачу нужно выполнить, не допустив снижения готовности войск.

Также он потребовал от руководителей территориальных органов Росгвардии повысить эффективность противодействия коррупции и должностным преступлениям «как системной угрозе облику вновь сформированного федерального органа исполнительной власти». Золотов потребовал вести целенаправленную работу по повышению авторитета Росгвардии в обществе.