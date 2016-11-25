Путин даст большую пресс-конференцию 22 декабря

Традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина назначена на 22 декабря. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Кремля. Аккредитацию журналистов на мероприятие начинает департамент аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации президента. Участвовать в пресс-конференции смогут сотрудники российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД России.

В 2016 г. большая пресс-конференция состоялась 17 декабря в Центре международной торговли и продолжалась 3 часа 7 минут.