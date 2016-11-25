Умер сын Анастаса Микояна, один из создателей МиГ-29

В Москве умер авиаконструктор Иван Микоян, племянник легендарного советского разработчика самолетов марки «МиГ» Артема Микояна, сын наркома Анастаса Микояна. Ему было 89 лет. О его смерти сообщили телеканалы «Звезда» и «Россия-24».

Микоян всю жизнь проработал в конструкторском бюро своего дяди и до последнего оставался советником Российской самолетостроительной корпорации «МиГ». Он был ведущим инженером, заместителем главного конструктора. Он был одним из создателей многоцелевого истребителя МиГ-29, сообщает ТАСС. За работу над этим истребителем он был дважды удостоен государственной премии СССР, напоминает «Интерфакс».