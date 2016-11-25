СМИ назвали причину крушения лайнера FlyDubai в Ростове-на-Дону

Экипаж Boeing авиакомпании FlyDubai, разбившегося в марте в ростовском аэропорту, при заходе на второй круг потерял пространственную ориентацию, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования.

«Изучив обстоятельства произошедшего, а также технические характеристики и состояние воздушного судна, удалось установить, что командир самолета во время захода на второй круг, по всей видимости, не смог адекватно оценить положение воздушного судна. У него возникла иллюзия того, что самолет при подъеме достиг опасного угла атаки. Видимо, поддавшись ложному чувству, он отдал ручку управления "от себя", не глядя на положение авиагоризонта», - сказал источник.

Собеседник агентства объяснил, что с подобным явлением пилоты нередко сталкиваются в условиях сильно ограниченной видимости, полета ночью или полета по приборам.

«Во время сильного ускорения или замедления внутри воздушного судна вестибулярный аппарат человека посылает в мозг ложные команды по исправлению опасного положения воздушного судна. При этом у пилота неизбежно возникает ложное ощущение резкого набора высоты», - сказал он.

Ранее сообщалось, что проведенная в США техническая экспертиза обломков самолета установила, что руль высоты был исправен, а технических изъянов, которые могли бы привести к катастрофе, выявлено не было. Никаких претензий к техническому состоянию самолета до момента катастрофы установлено не было.

Самолет разбился в ночь на 19 марта при повторном заходе на посадку. Погибли все, кто был на борту, - 55 пассажиров и семь членов экипажа.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) 20 апреля опубликовал промежуточный отчет о расследовании этого крушения. В нем непосредственной причиной катастрофы были названы действия экипажа при уходе на второй круг в условиях «сдвига ветра» и обледенения, говорится в отчете: пилоты ввели самолет в резкое пикирование, отдав штурвал от себя при переложенном на пикирование стабилизаторе. Мотив действий экипажа на тот момент пока не был установлен, МАК рекомендовал авиакомпаниям дополнительно отработать навыки пилотов по уходу на второй круг в различных условиях, в том числе с малым полетным весом.