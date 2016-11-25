Киевский суд перенес видеодопрос Януковича на 28 ноября

Святошинский районный суд Киева перенес видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича по делу майдана на 28 ноября. Как передает УНН, это заявил судья Сергей Дячук, передает корреспондент УНН. Новое судебное заседание назначено на 13.00 28 ноября. Как передает ТАСС, допрос перенесли из-за невозможности доставить в суд пять бойцов «Беркута», обвиняемых по этому делу.

Судья Ростовского райсуда Дехтярев заверил, что был готов на проведение видеодопроса и в пятницу 25 ноября, даже в нерабочее время. Провести заседание 28 ноября суд также готов.

Доставить обвиняемых в суд не удалось, так как Лукьяновский сизо, где они содержатся, блокировали активисты, обвиняющие беркутовцев в убийствах на майдане. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД не будет применять силу к активистам и что национальная полиция и нацгвардия обеспечат доставку подсудимых в суд, как только будет техническая возможность. «Янукович уже достаточно спровоцировал крови и бед в Украине. МВД не будет принимать участие в очередной провокации московской марионетки и вступать в силовой конфликт с протестующими. Тем более что точка зрения и мотивы этих людей нам понятны и во многом мы их разделяем», - цитирует Авакова УНИАН.

Адвокат «Беркута» считает, что срыв судебного заседания спланирован прокуратурой Украины, передает ТАСС.

Янукович ранее в пятницу прибыл в суд в Ростове и выразил готовность давать показания. Как передает УНН, он затем сказал, что готов явиться для видеодопроса и 28 ноября: «Я заинтересован в установлении истины, и я обязательно буду».

Святошинский суд он попросил до понедельника установить личности «преступников», которые заблокировали решение суда. «Я, безусловно, хорошо понимаю, что затягивание моего допроса - это решение умышленное. Умышленное тех людей, которые сегодня не хотят установить истину. Я просил бы вас, Ваша честь, при любой возможности сегодня провести заседание, это очень важно. Мы сделали все что необходимо с моими помощниками, с помощью Ростовского суда, чтобы была качественная связь. И нас предупреждали, что готовятся провокации. Поэтому суд должен учесть, что это также нарушение закона и те, кто нарушает эти законы и препятствует сегодня заседанию суда, должны быть наказаны», - сказал он.