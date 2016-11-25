Диссертацию Мединского рассмотрит совет МГУ

Диссертацию министра культуры Владимира Мединского отдали на рассмотрение в МГУ. Об этом «Интерфаксу» заявил председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов.

По его словам, ориентировочно заседание по результатам рассмотрения может быть назначено на конец января. «Скорее всего, они будут создавать какую-то рабочую группу, комиссию, которая подготовит заключение, проанализирует», - уточнил он.

Работу будет изучать диссертационный совет, в состав которого входит научный руководитель Госархива Сергей Мироненко, имевший конфликт с министром, передает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с ходом работы комиссии. По их словам, на изучение работы Мединского дают два месяца.

Ранее ученые-историки из сообщества «Диссернет» Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и Иван Бабицкий оспорили научную ценность докторской диссертации министра культуры «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» и подали заявление в Минобрнауки с требованием лишить министра степени. В связи с этим ВАК запустила процедуру рассмотрения диссертационного дела. Рассмотрение диссертации по просьбе Мединского переносилось несколько раз.

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