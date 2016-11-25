Приоритет зарплаты перед другими платежами проработают по поручению Медведева

Премьер-министр России поручил проработать поправки в закон о банкротстве, обязывающие компании-банкроты погашать долги по зарплате прежде долгов по налогам и страховым платежам. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец после селекторного совещания у премьера, посвященного проблеме невыплаты зарплат.

"Обсуждались некоторые законодательные инициативы, в частности предложения по внесению изменений в закон о банкротстве, где предлагается еще раз повысить очередность по оплате долгов по зарплате. Сейчас заработная плата стоит в одном пункте вместе с налогами и страховыми взносами. Профсоюзная сторона предлагает обозначить первенство заработной платы перед налоговыми и страховыми платежами. Премьер-министром дано поручение проработать такую возможность", - сказала вице-премьер.

В середине сентября Медведев уже обещал дать министерствам поручения проанализировать вопрос о повышении приоритета выплаты заплат при банкротствах. Статья 855 Гражданского кодекса (ГК) устанавливает, что, если у предприятия недостаточно денег на счетах, средства на зарплаты списываются в третью очередь. По словам Медведева, если юридическая экспертиза покажет необходимость поправок в ГК, эти поправки нужно будет внести.