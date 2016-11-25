Украина объявила зоны близ Крыма опасными для полетов

Украина в связи с ракетными стрельбами 1 и 2 декабря объявила опасными зонами часть воздушного пространства в зоне ответственности Симферопольского районного центра управления воздушным движением. Об этом сегодня сообщила Росавиация.

Одна из зон захватывает воздушное пространство над открытым морем близ Крыма, другая заходит в воздушное пространство над территориальными водами Российской Федерации с максимальным углублением на 12 км.

Росавиация указывает, что издание этих НОТАМов (NOTAM, авиационное уведомление) не согласовывалось ни с компетентными органами России, ни с российским провайдером аэронавигационного обслуживания (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»). «В пределах данных зон осуществляются полеты гражданских и государственных воздушных судов», - пишет регулятор.

По мнению Росавиации, действия украинской стороны нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации от 1944 г. и «ставят под угрозу безопасность международной аэронавигации, создают потенциальную опасность для деятельности гражданской авиации, что может привести к катастрофам, аналогичным происшедшим с рейсами МН17 ("Малазийские авиалинии") 17 июля 2014 г. и S7 1812 (авиакомпания «Сибирь») 4 октября 2001 г.».

Росавиация требует от украинской стороны незамедлительной отмены уведомлений и считает недопустимыми попытки установления запретных зон в суверенном воздушном пространстве Российской Федерации.

Генштаб Вооруженных сил Украины не стал комментировать эту информацию, сославшись на то, что подобные дела находятся в компетенции МИДа либо министерства по вопросам неконтролируемых территорий Донбасса, передало агентство ТАСС.