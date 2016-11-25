Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью турецких военных в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе турецкой стороны в пятницу, также обсудили гибель турецких военных в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин также выразил Эрдогану соболезнование в связи с гибелью турецких военнослужащих на территории Сирии», - сказал он.

Тем временем, как сообщают в пятницу турецкие СМИ, лидеры Турции и России обсудили по телефону, среди прочего, недавний удар по турецким военнослужащим, действующим на севере Сирии.

Турецкая сторона полагает, что удар был нанесен сирийскими правительственными войсками, отмечают СМИ. В сообщениях подчеркивается, что кроме этого лидеры двух государств обменялись мнениями по поводу развития событий в Сирии и договорились наращивать усилия для урегулирования гуманитарного кризиса, сложившегося в районе Алеппо.

Ранее о разговоре двух лидеров сообщила пресс-служба Кремля.