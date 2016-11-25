Янукович: главная ошибка – не ввел военное положение во время майдана

Экс-президент Украины Виктор Янукович назвал своей главной ошибкой неподписание указа о военном положении во время событий на майдане.

"Я действительно совершил ряд ошибок, я не святой. Самая главная ошибка, которую я совершил, - я не смог, не нашел в то время в себе силы подписать приказ о введении войск и объявлении военного положения в Украине. Тогда это был единственный способ остановить радикалов. Я не пошел на кровопролитие", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Ростове-на-Дону.

Вместе с тем Янукович считает, что «если бы вернуть это время назад», то он все равно не смог бы принять такое решение.

Он заявил, что расстрел митингующих в центре Киева велся снайперами из зданий, контролировавшихся майданом. «Всем известно, что снайперы стреляли из зданий, которые контролировал майдан, и одновременно расстреливали и правоохранителей, и тех, кто стоял на майдане. И как можно одни события расследовать, а другие не расследовать? Одних сделать героями, а других закопать? Здесь не только вопиющее нарушение конституции, но и с точки зрения презумпции невиновности и неотвратимости наказания это не работает», - заявил Янукович.