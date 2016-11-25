На юге Киргизии произошло землетрясение

Землетрясение силой 4-5 баллов произошло на юге Киргизии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

«В населенных пунктах Ошской области Киргизии интенсивность землетрясения составила 4-5 баллов, по предварительным данным жертв и разрушений нет», - сказали в ведомстве.

Он отметил, что землетрясение произошло в 20.24 по местному времени (17.24 по Москве).

Эпицентр толчков находился на территории Синцзян-Уйгурского района Китая, в 95 км от села Нура (Ошская область), расположенного рядом с киргизско-китайской границей. Сила толчков в эпицентре составила 7-8 баллов.