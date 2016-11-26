Умер лидер кубинской революции Фидель Кастро

Государственный деятель, лидер кубинской революции, лидер Кубы с 1959 по 2008 гг. Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет, передает Associated Press. Об этом в эфире местного телеканала сообщил его брат, президент страны Рауль Кастро. Тело Фиделя Кастро будет кремировано утром 26 ноября.

Фидель Кастро родился в 1926 г. в городе Биран на Кубе в семье владельца сахарной плантации. В 1950 г. получил диплом юридического факультета гаванского университета. В годы студенчества состоял в Партии кубинского народа. В 1953 г. участвовал в нападении на казармы Монкада, за что был приговорен к 15 годам тюрьмы.

В 1955 г. Кастро был освобожден из тюрьмы под давлением общественности и уехал в Мексику. В 1956 г. вернулся на Кубу. В 1959 г. Кастро стал главой правительства Кубы. В 2008 г. на посту главы государства Фиделя Кастро сменил его брат Рауль.