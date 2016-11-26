Иран может повторно предоставить России авиабазу в Хамадане

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган не исключил возможность предоставления ВКС России авиабазы в Хамадане, пишет агентство Tasnim. Данное решение будет принято в случае ухудшения ситуации в Сирии, отметил министр.

Российские военные самолеты Ту-22М3 и Су-34 в августе покинули иранскую авиабазу Хамадан после того, как нанесли три удара по позициям «Исламского государства» (запрещено в России) и других исламистских группировок в Сирии.

Тогда представитель МИД Ирана Бахрам Хасеми отметил, что нельзя исключать, что в случае необходимости эта база будет снова использована российскими самолетами.