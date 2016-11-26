Железная дорога в обход Украины заработает 15 августа 2017 года

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что железная дорога в обход Украины заработает 15 августа 2017 г., то есть более чем на год раньше запланированного срока.

«Железнодорожное сообщение на участке Журавка-Миллерово будет открыто уже 15 августа 2017 г. В этот день по этой двухпутной электрифицированной железнодорожной ветке пойдут первые поезда с людьми и грузами», – сказал Булгаков.

Железная дорога Журавка-Миллерово в обход территории Украины будет проходить по территориям Воронежской и Ростовской областей.