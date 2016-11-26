На Кубани обнаружены тела троих пропавших десантников

Трое военнослужащих Новороссийского соединения ВДВ погибли в ходе десантирования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Тела всех троих обнаружены. По предварительным данным, они приземлились на воду и не успели отсоединить парашют.

«В пресс-службе Южного военного округа подтверждают факт гибели троих военнослужащих Новороссийского соединения ВДВ, которые в ходе десантирования 24 ноября приземлились вне заданной площадки приземления на водную поверхность реки Кубань», – сказали в пресс-службе.

На месте работает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами, отметил представитель пресс-службы.