Дональд Трамп отреагировал на известие о смерти Фиделя Кастро

Избранный президент США Дональд Трамп кратко отреагировал на известие о смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро. «Фидель Кастро мертв!» – написал Трамп у себя в Twitter.

Напомним, Фидель Кастро скончался в ночь на субботу в возрасте 90 лет. Об этом в эфире кубинского телеканала сообщил его брат, действующий лидер Кубы Рауль Кастро. Похороны Фиделя Кастро пройдут утром 4 декабря.

Во время предвыборной кампании Трамп называл ошибкой сближение США с Кубой. Существуют опасения, что отношения стран ухудшатся после его вступления в должность.