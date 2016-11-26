Дональд Трамп назвал Фиделя Кастро жестким диктатором

Избранный президент США Дональд Трамп назвал скончавшегося лидера кубинской революции Фиделя Кастро жестким диктатором, передает Associated Press. «Сегодня весь мир обсуждает кончину жестокого диктатора, который угнетал собственный народ приблизительно шесть десятилетий», – заявил Трамп.

Он выразил надежду на то, что кубинский народ когда-нибудь обретет свободу. «В то время как Куба остается островом тоталитаризма, я надеюсь, что сегодняшний день ознаменует переход от ужасов, которые терпели слишком долго, к будущему, в котором прекрасный кубинский народ наконец-то обретет свободу, которой он так заслуживает», – сказал Трамп.

Напомним, Фидель Кастро скончался сегодня ночью в возрасте 90 лет. Первоначально Трамп отреагировал на известие о его смерти коротким сообщением в Twitter. «Фидель Кастро мертв!» – написал он. Некоторые СМИ опасаются, что после смерти Кастро и победы Трампа отношения США и Кубы ухудшатся.