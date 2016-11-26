МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

До 3.00 мск 27 ноября в Москве ожидаются неблагоприятные погодные условия, предупреждает ГУ МЧС по Москве. «Ожидается снег (местами сильный), мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица, юго-западный ветер порывами до 15 м/с», – говорится в сообщении экстренной службы.

Из-за сильного ветра и налипания снега возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

В МЧС также предупреждают о возможном ухудшении видимости, затруднении движения транспорта, создании на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличении количества ДТП на аварийно-опасных участках.