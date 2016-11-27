Юнкер назвал ошибочными слова Обамы о России

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер считает, что слова президента США Барака Обамы о России как о региональной державе были ошибочными.

«Я бы хотел вести дискуссии с Россией на равных. Россия не региональная держава, как сказал президент Обама. При оценке это было большой ошибкой», – заявил Юнкер в интервью телеканалу Euronews.

Юнкер также отметил, что в Европе невозможно выстроить структуру безопасности без участия Москвы, поэтому он выступает за развитие отношений с Россией.

«До настоящего времени я не видел никаких аргументов в пользу немедленного снятия санкций против России. Я бы хотел иметь соглашение с Россией, которое выходит за обычные рамки, имея в виду, что без России в Европе нет структуры безопасности», – сказал Юнкер.

Председатель ЕК добавил, что Европе еще многое нужно узнать о «глубине» России, поскольку Евросоюз по-прежнему мало осведомлен на этот счет.