Пять человек погибли в результате крушения вертолета в Каспийском море

Вертолет Национальной иранской нефтяной компании потерпел крушение в Каспийском море, сообщает агентство IRNA со ссылкой на официальный источник. В результате авиакатастрофы погибли пять человек.

По словам собеседника агентства, тела трех погибших уже извлечены, продолжается спасательная операция по извлечению тел двух других человек.

По предварительным данным, вертолет разбился в результате технической неисправности. Авария произошла в восточной провинции Мазандаран. Вертолет летел на поиски пострадавших на нефтяной платформе.