Газета La Stampa опубликовала речь Путина на Валдайском форуме

В воскресном номере итальянской газеты La Stampa вышла статья под названием «Время, чтобы доверять России, общий фронт против террора», подписанная именем президента России Владимира Путина. Это перевод части выступления Путина на Валдайском форуме.

Валдайский форум проходил в Красной Поляне в Сочи с 24 по 27 октября. На нем Путин провел трехчасовую встречу с российскими и иностранными экспертами, отвечая на их вопросы.

В ходе выступления президент разъяснил суть фундаментальных расхождений с США, рассказал о причинах отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений и заверил, что Россия готова сотрудничать с Западом, нужно лишь не ущемлять ее интересы.