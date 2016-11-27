Саакашвили провел митинг в центре Киева

Бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили провел митинг в центре Киева. В акции приняли участие около 2000 человек. Люди пришли с флагами Украины и Евросоюза.

Выступая перед собравшимися, Саакашвили призвал их требовать проведения досрочных выборов в Верховную раду Украины и заявил, что сегодняшняя акция называется «последняя зима этого парламента».

Саакашвили обвинил действующие власти в невыполнении предвыборных обещаний, неэффективной борьбе с коррупцией и в отказе от проведения реформ. Митинг прошел без происшествий.

Напомним, 7 ноября Саакашвили объявил, что «устал от постоянного обмана и коррупции» и поэтому уходит с поста главы областной администрации. Он заявил, что создаст свою партию.