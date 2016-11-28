«Аэрофлот» отменит 11 рейсов из-за погоды в ближайшие двое суток

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет 11 рейсов из Москвы 28 и 29 ноября «в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий (сильный снег) в аэропорту Шереметьево», сообщается на сайте перевозчика. Так, 28 ноября отменены рейсы из Шереметьево в Нижний Новгород, Копенгаген, Стокгольм, Берлин и Болонью. Кроме того будут задержаны внутренние рейсы – в Нижнекамск и Ставрополь.

29 ноября «Аэрофлот» отменяет вылеты в Минеральные Воды и Варшаву, а также прибытие в Шереметьево рейсов из Копенгагена, Стокгольма, Берлина и Болоньи.

Проводится оповещение пассажиров через Call-Center, заявляют в авиакомпании.