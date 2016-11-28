Венгрия заподозрила российских дипломатов в консультировании неонацистов – FT

Российские дипломаты и военные консультировали и тренировали членов венгерской неонацистской организации «Движение национальный фронт» (MNA), пишет Financial Times. Одним из них был лидер организации Иштван Дьоркош, который сейчас находится под арестом. Его обвиняют в распространении человеконенавистнической идеологии и убийстве полицейского.

По данным издания, из переписки членов движения следует, что они обсуждали получение финансовой помощи из Москвы. Будапешт якобы был в курсе происходящего, но вопрос замалчивался из опасений за ряд совместных экономических проектов с Москвой. Речь, в частности, шла о поставках газа и строительстве двух реакторов на атомной станции в городе Пакше.