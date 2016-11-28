Президент Германии призвал взять паузу в процессе евроинтеграции

Сделать паузу в объединении в рамках Евросоюза призвал президент Германии Йоахим Гаук. «Создавая ЕС, мы разработали невероятную концепцию. Проект мира, о котором предыдущие поколения даже не могли мечтать. Но на этом пути ко все большему объединению мы порой действовали настолько быстро, что не все граждане могли или хотели следовать за нами», - сказал Гаук в интервью газете Welt am Sonntag, признав, что это его беспокоит. Он предложил подумать о «паузе» в объединении и обсудить «какой цели и с какой скоростью мы хотим достичь».

Гаук призвал в будущем делать ставку на принцип субсидиарной ответственности, когда на национальном уровне решаются те вопросы, которые могут быть на нем решены. Далеко не все готовы почувствовать себя гражданами мира. Он полагает, что чувствовать себя уютно в глобальном мире не так просто, как кажется. «Люди нуждаются в доме, хотят ему принадлежать», - говорит Гаук.