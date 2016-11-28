Гражданская супруга Пугачева обратилась в лондонский суд с иском о разделе имущества – РБК

Иск о разделе имущества в Высокий суд Лондона поступил от гражданской супруги банкира Сергея Пугачева Александры Толстой несколько месяцев назад, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Перед подачей иска она пришла на одно из судебных заседаний, где обсуждалась тема раскрытия имущества, спрятанного в трастах. Толстая – дальняя родственница наследников Льва Толстого.

Суд арестовал имущество Пугачева на 1,2 млрд фунтов по всему миру летом 2014 г. по иску АСВ. Агентство особенно интересовали трасты, в которых укрыта большая часть имущества. Александру Толстую, по словам собеседников издания, также интересовали трасты. По некоторой информации, трасты гарантируют интересы внебрачных детей Пугачева и Толстой – двух сыновей 6 и 7 лет, а также четырехлетней дочери.

Информации о Толстой на сайте суда в открытом доступе нет . «По сведениям агентства, иск связан со взысканием Толстой алиментов на содержание несовершеннолетних детей Пугачева. Данный процесс проходит в закрытом режиме, и на него распространяется режим конфиденциальности», — приводит издание заявление представителей АСВ. «Пугачев и Толстая никогда не состояли в браке, и у них нет совместно нажитого имущества», — заявил представитель Пугачева. При этом он сказал, что специально созданный им траст, название которого не раскрывается, ежемесячно выплачивает 10 000 на содержание и образование детей.

Суд арестовал имущество Пугачева на 1,2 млрд фунтов по всему миру летом 2014 г. по иску АСВ. Агентство особенно интересовали трасты, в которых укрыта большая часть имущества. Александру Толстую, по словам собеседников издания, также интересовали трасты. По некоторой информации, трасты гарантируют интересы внебрачных детей Пугачева и Толстой – двух сыновей 6 и 7 лет, а также четырехлетней дочери.

Информации о Толстой на сайте суда в открытом доступе нет . «По сведениям агентства, иск связан со взысканием Толстой алиментов на содержание несовершеннолетних детей Пугачева. Данный процесс проходит в закрытом режиме, и на него распространяется режим конфиденциальности», — приводит издание заявление представителей АСВ. «Пугачев и Толстая никогда не состояли в браке, и у них нет совместно нажитого имущества», — заявил представитель Пугачева. При этом он сказал, что специально созданный им траст, название которого не раскрывается, ежемесячно выплачивает 10 000 на содержание и образование детей.

Требования Толстой будут конкурировать с требованиями АСВ. Юристы считают этот иск «дружеским» и не исключают, что это совместная спланированная акция. «Обычно семейные требования ставятся в приоритет перед требованиями других кредиторов. Логично, что если жена подает в суд на алименты для детей, то, таким образом, станет первым кредитором, который может претендовать на деньги Пугачева. Если между Пугачевым и Толстой хорошие отношения — нельзя исключать, что иск был согласован между ними», — говорит советник юридической компании Herbert Smith Freehills Станислав Григорьев.