Минздрав не одобрял снижение температуры горячей воды в домах

Министерство здравоохранения России не поддерживало предложение о снижении до 50 градусов температуры горячей воды в жилых домах, сообщил официальный представитель ведомства Олег Салагай.

«Никакой поддержки или одобрения снижения температуры горячей воды со стороны министерства (здравоохранения) не высказывалось и не высказывается», – сказал Салагай. Он добавил, что по поручению Минздрава НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды провел исследования, согласно которым снижение температуры горячей воды в домах возможно, но при соблюдении очень строгих технических условий.

Салагай также сообщил, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что для защиты от патогенных микроорганизмов ВОЗ рекомендует в нагревателях доводить температуру до 60 градусов, «чтобы на выходе из крана она была не ниже 50 градусов Цельсия».

Он добавил, что в исследовании, направленном в Роспотребнадзор, говорится также о том, что необходимо периодически повышать температуру воды до 70 градусов.

«Данная информация была направлена в Роспотребнадзор для оценки и принятия решения, поскольку именно этот федеральный орган ответственен за данный вопрос», – добавил он.

Снизить минимальную температуру горячей воды до 50 градусов предложил Роспотребнадзор. Уведомление о начале разработки такого законопроекта ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов. По мнению авторов проекта, это позволит снизить тарифы на горячее водоснабжение, в первую очередь на подогрев воды.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень поддержал идею снизить температуру горячей воды в жилых домах, отметив, что эксперты предлагают уменьшить ее до 50 градусов, но раз в сутки прогревать до 70 – для дезинфекции. По его словам, мировой опыт подсказывает, что это более эффективная мера.

Минэкономразвития предложение о снижении температуры воды не одобрило.