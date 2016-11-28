Кадыров рассказал, чем обязан Путину

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бесконечно предан президенту России Владимиру Путину, как никто другой. «У Владимира Владимировича есть охрана, спецназ, но я предан ему не по службе, а лично. Я ему жизнью обязан…» – рассказал Кадыров в интервью ТАСС.

«Будь я проклят, если говорю пустые слова. Я ему обязан! Однажды назвал себя пехотинцем Путина, к фразе сразу прицепились, но пока я не заслужил даже этого звания – пехотинца Путина», – добавил глава Чечни. Он заверил, что если Путин даст ему любое задание, то «это станет высшей наградой» для него. «Я выбрал себе командира, Верховного главнокомандующего и буду ему верен. По работе и по жизни», – сказал Кадыров.

Рамзан Кадыров также заявил, что кровная месть была придумана для предотвращения убийств. «Наивные люди думают, будто кровная месть нужна, чтобы убивать. Наоборот! Ее придумали для предотвращения убийств. Перед тем как поднять руку на кого-то, хорошенько подумаешь, какое наказание последует, кому его нести. Коллективная ответственность очень дисциплинирует», – объяснил он.

Он отметил, что его сыновья «знают: один провинился – отвечают все». «Поэтому присматривают друг за другом, оберегают от глупостей. В этом и есть смысл настоящей братской помощи. И семьи это тоже только укрепляет, делает союзы прочнее», – убежден политик.

Кадыров назвал себя «самым-самым мирным человеком на свете», сказав, что личных врагов у него нет, а его враги – это враги России. Он подчеркнул, что террористы, экстремисты должны его «смертельно бояться». Церемониться с ними нельзя, уверен он. «За решетку или на двухметровую глубину. Пусть сами выбирают, какой из вариантов им больше по душе. Если попытаются появиться в Чечне, уничтожим. Всех. До последнего», – заверил глава Чечни.

Кроме террористов врагами Кадыров считает «шайтанов, плясавших под дудку Запада, всех этих ходорковских, березовских». Внесистемную оппозицию глава Чечни в интервью отказался назвать врагами, по его словам, это «болтуны. Такие бесстыжие люди. Без чести, без совести, без Родины».

Также Кадыров не считает личным врагом оппозиционера Бориса Немцова, который был убит в Москве в феврале 2015 г. Как сказал глава республики, с политиком его пути «не пересекались».

«Он сделал себя врагом России – моей страны. Но сегодняшней России и нужен был такой враг: за Немцовым никто не стоял, у него осталась только болтология. Зная, что от Бориса Ефимовича больше нет пользы, его друзья решили одним залпом убрать двоих: застрелив Немцова, устранить Кадырова. Но со мной ничего у них не получилось», – заявил Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что Запад сегодня также враг России. «Против нас санкции бессильны. Не на тех напали! Хвала Аллаху, у России территория огромная, земля богатая, от испытаний мы станем еще сильнее, и Запад сам попросит у нас помощи. Уверен, именно к этому все идет. Но сегодня они – наши враги. Значит, и мои. Как гражданина», – сказал он.