Путин подписал указ о признании воинских званий крымских контрактников

Президент Владимир Путин подписал указ о признании действительными воинских званий, документов об образовании или квалификации крымских контрактников. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе отмечается, что воинские звания, документы об образовании или о квалификации проживающих на территориях Крыма и Севастополя россиян, поступивших в период с 18 марта 2014 г. по 2 января 2015 г. на военную службу по контракту в воинские части и организации Вооруженных сил, дислоцированные на территориях этих российских субъектов, «а также документы о прохождении ими военной службы в вооруженных силах, воинских формированиях и правоохранительных органах Украины, в которых предусмотрена военная служба, признаются действительными при представлении подлинников документов».