Путин уволил ряд сотрудников управделами, ФСБ, Минобороны и МВД

Президент Владимир Путин освободил от должностей несколько сотрудников управления делами президента, Федеральной службы безопасности, Минобороны и Министерства внутренних дел, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В частности, Путин уволил с военной службы и освободил от должности начальника управления регистрации и архивных фондов ФСБ генерал-лейтенанта Василия Христофорова «по достижении предельного возраста пребывания на военной службе».

Заместитель управляющего делами президента – начальник главного мецицинского управления управделами Константин Котенко освобожден от должности по собственному желанию, уточняет Кремль. Также по собственному желанию уволены начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фисун и замруководителя МВД – начальник Следственного департамента МВД Александр Савенков.