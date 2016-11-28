Вячеслав Володин возглавит делегацию России на похоронах Фиделя Кастро

Президент России Владимир Путин из-за плотного графика в преддверии обращения к Федеральному собранию 1 декабря не сможет присутствовать на похоронах кубинского лидера Фиделя Кастро, делегацию России возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По поручению президента спикер Думы Володин возглавит российскую делегацию на похоронах Фиделя», – сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, в связи с чем на похоронах не сможет присутствовать сам Путин, Песков сказал: «У Владимира Путина достаточно напряженная повестка дня, идет подготовка к посланию Федеральному собранию – это одно из главных мероприятий в президентском рабочем графике в течение года».

По словам Пескова, делегация направится на Кубу в понедельник ночью. В ее составе – председатель российско-кубинской межправкомиссии Дмитрий Рогозин, представители МИДа и парламентских фракций Госдумы.

Фидель Кастро, руководивший Кубой почти полвека, скончался в ночь на 26 ноября в возрасте 90 лет.