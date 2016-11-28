Песков: наши избиратели масштабнее интернета

В ходе предвыборной кампании на президентских выборах 2018 года работа с электоратом через интернет будет важным, но не решающим направлением, сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Интернету всегда в ходе избирательных кампаний уделялось должное внимание, оно будет уделяться дальше, это достаточно важный сегмент, но он не решающий, особенно в нашей стране. Естественно, интернету будет уделяться должное внимание, но наша страна и, скажем так, наши люди, они более масштабные, чем интернет», - сказал Песков.

Выборы президента России запланированы на 2018 г. В апреле текущего года Путин заявил журналистам, что еще не принял решение об участии в них. В СМИ неоднократно появлялась информация о возможном переносе выборов на 2017 г., однако Песков недавно назвал все такие рассуждения схоластикой и заверил, что такой вопрос в Кремле не обсуждается.