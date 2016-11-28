Песков пообещал парламенту «особенное» по содержанию послание от Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что послание главы государства парламенту в этом году будет особенным по содержанию, передает ТАСС.

По его словам, послание президента Федеральному собранию - это традиционный формат. «В этом году оно будет совсем другим по содержанию, с сохранением такого главного путинского стержня», - отметил Песков.

Ранее он говорил, что Путин в послании не будет уделять международным проблемам внимания больше, чем обычно. «Приоритет, естественно, - это внутрироссийское развитие: это и экономика, и социальные вопросы, и внутренняя политика», - пояснил Песков.

Путин выступит с посланием к обеим палатам парламента 1 декабря.