Срок следствия по делу о беспорядках на Болотной площади продлен до мая 2017 года

Срок предварительного расследования по «болотному делу» продлен до 10 мая 2017 г., сообщила адвокат одного из фигурантов Светлана Сидоркина.

Ранее сообщалось, что срок расследования продлен до 6 марта будущего года.

6 мая 2012 г. согласованная с московскими властями акция оппозиции на Болотной площади переросла в столкновения демонстрантов с полицией. В результате были задержаны более 400 человек.

Фигурантами «болотного дела» стали более 30 человек.