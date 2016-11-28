Трамп предложит пост госсекретаря экс-руководителю ЦРУ Петреусу – СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп встретится с бывшим руководителем ЦРУ Дэвидом Петреусом, которого рассматривает как кандидатуру на пост американского госсекретаря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в переходной команде Трампа.

Сам Петреус после выборов президента США заявил, что готов работать в администрации Трампа, если получит предложение. Впрочем, The Wall Street Journal писала, что Петреус готов стать министром обороны.

Петреус - генерал в отставке, командовал американскими войсками в Ираке и Афганистане. Позже Петреус возглавил ЦРУ. Ушел в отставку со скандалом в 2012 г., признавшись в супружеской неверности. На чистую воду Петреуса вывело ФБР, изучив его переписку по электронной почте. Расследование показало, что в бытность командующим в Афганистане он передавал секретные материалы своей любовнице Поле Бродвелл, писавшей биографию Петреуса.