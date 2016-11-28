Суд Брюсселя к 26 января примет решение по запросу снять аресты по делу ЮКОСа

Решение суда в Бельгии по иску об отмене арестов нескольких объектов недвижимости и счетов российских компаний по «делу ЮКОСа» будет принято 26 января 2017 г. Об этом сообщила по итогам состоявшихся в понедельник в Брюсселе заключительных судебных слушаний партнер адвокатской группы, представляющей интересы России в деле против бывших акционеров ЮКОСа, Ниуша Бассери.

В 2014 г. международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, обязал Россию выплатить около $50 млрд компаниям Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited and Veteran Petroleum Limited, которые являлись акционерами обанкротившейся российской нефтяной компании ЮКОС. Суд пришел к выводу, что действия России в отношении ЮКОСа можно расценить как экспроприацию инвестиций, нарушающую 45-ю статью Энергетической хартии, которую Россия подписала, но не ратифицировала.

20 апреля 2016 г. окружной суд Гааги по иску России признал решения международного арбитража недействительными и снял с России обязательства по выплате $50 млрд. Теперь юристы российских компаний обеспечивают выполнение этого решение и окончательную отмену всех арестов.