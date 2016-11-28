Путин и Рухани договорились координировать шаги на рынках углеводородов

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани состоялся по инициативе иранской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты, как сообщается, «договорились и далее координировать шаги на мировых рынках углеводородов, в том числе в рамках энергодиалога России и Организации стран - экспортеров нефти». «Отмечена принципиальная важность предпринимаемых по линии ОПЕК мер по ограничению добычи сырья как ключевого фактора стабилизации глобального нефтяного рынка», - говорится в сообщении.

Обсуждена также ситуация на Ближнем Востоке.

В ходе беседы Путин выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в иранской провинции Семнан 25 ноября, повлекшей многочисленные человеческие жертвы, отметили в Кремле.