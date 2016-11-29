Канада включила в санкционный список 15 россиян

Правительство Канады расширило санкции, введенные против российской политики на Украине. Черный список пополнился на 15 персон, из которых 6 – депутаты Госдумы России от Крыма. Это следует из сообщения канадского МИДа.

Санкции введены в ответ на выборы 18 сентября в Госдуму России из числа проживающих в Крыму кандидатов. «Канада не поддерживает законность или результат выборов, проведенных на оккупированной территории Крымского полуострова, и никогда не признает незаконной аннексию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь», - говорится в сообщении.

15 ноября США избранные от Крыма депутаты Госдумы стали фигурантами «черного списка» США, а еще раньше – ЕС. В их числе экс-зампред правительства Крыма Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко – все они представляют в Госдуме «Единую Россию», а также Павел Шперов от ЛДПР. Ранее в санкционный список попали депутаты Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и экс-советник главы крымского правительства Михаил Шеремет.

Санкции, как следует из заявления канадского внешнеполитического ведомства, необходимы для «давления на Россию, так как она полностью не соблюдает свои международные обязательства в отношении Украины». Фигурантам «черного списка» запрещен въезд на территорию стран, где действуют санкции, а их финансовые активы там будут заморожены.