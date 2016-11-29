Комиссия по выборам Мичигана официально признала Трампа победителем

Власти американского штата Мичиган официально подвели итоги прошедших президентских выборов 8 ноября. Победителем единогласно признан республиканец Дональд Трамп, сообщает ТАСС. Мичиганская комиссия по выборам постановила, что в штате он набрал на 10 704 голоса больше, чем его соперница демократ Хиллари Клинтон.

С этого момента пошел отсчет 48-часового периода, в течение которого итоги голосования могут официально оспариваться. Юристы Джилл Стайн, участвовавшая в выборах президента от партии «зеленых», пообещала потребовать ручного пересчета голосов в Мичигане пересчета голосов. Ранее это было сделано в Висконсине и Пенсильвании. В Мичигане Стайн набрала около 1,07% голосов.

Ранее с аналогичной инициативой выступила группа поддерживающих Клинтон юристов. Они предложили удостовериться, что победа Трампа – не результат кибератак.