Сирийские войска заняли большую часть Алеппо

Правительственные войска Сирии в ночь на 29 ноября продолжали наступление на боевиков в районах восточного Алеппо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. «За прошедшие сутки были полностью освобождены от террористов 14 кварталов в восточном Алеппо, где находится около 300 000 жилых помещений.

Из подконтрольных боевикам районов вышли более 8500 тысяч мирных жителей, из которых около 4000 – дети. Всем им предоставляются временные места для проживания, горячее питание, при необходимости оказывается медицинская помощь.

В течение суток из Алеппо по предоставленным коридорам вышли более 140 боевиков, прекративших сопротивление.

Ранее источники The Washington Post в американской администрации сообщали, что на полное взятие под контроль сирийской армии Алеппо может занять около 60 дней и совпасть по времени с инаугурацией избранного президента Дональда Трампа.

На фоне этого продолжаются консультации между Россией и США по линии экспертов и Минобороны дипломатических ведомств.