В российских школах все же может появиться курс «Православная культура» – СМИ

В российских школах может появиться предмет «Православная культура», несмотря на то что первый проект курса получил этим летом отрицательный отзыв экспертов, пишет «Коммерсантъ».

В распоряжении издания оказалось письмо, разосланное на прошлой неделе 36 членам Федерального учебно-методического объединения (УМО) по общему образованию. В нем предлагается оценить доработанную программу школьного курса «Православная культура». Российская академия образования запустила процесс заочного голосования, отмечает газета, которое продлится до 30 ноября. Если проект будет поддержан, школы получат федеральные методические рекомендации по изучению «Православной культуры» в 1–11-х классах, пишет издание.

В июле стало известно, что Российская академия образования направила на экспертизу в Московский городской педагогический университет проект программы «Православная культура», рассчитанный на обучение с 1-го по 11-й класс. В сентябре УМО отклонило проект, но новая версия появилась уже спустя два месяца. Сразу несколько членов УМО, пожелавших сохранить анонимность, заявили «Коммерсанту», что в этот раз большинство, скорее всего, проголосует за «Православную культуру». В Минобрнауки не смогли оперативно ответить на запрос издания.

Заведующий сектором основ православной культуры синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ Герман Демидов ранее сообщал, что курс «Православная культура» будет добровольным. По словам Демидова, предполагается, что в 1–4-м классах школьники будут знакомиться с предметом, в 5–9-м – обстоятельно изучать историю и культуру православия, в 10–11-м – подступятся к мировоззренческим вопросам. Он заверил, что количество классов и часов в каждой школе будет устанавливаться индивидуально с учетом мнения детей и родителей и наличия у обучающихся свободного времени.