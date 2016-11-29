Президент Южной Кореи заявила о готовности уйти в отставку

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе в обращении к народу сообщила, что решение о ее судьбе после коррупционного скандала должен решить парламент. По ее словам, она уйдет, в случае если парламентариям удастся «минимизировать проблемы» с передачей власти. Пак Кын Хе еще раз принесла извинения за скандал.

Ранее СМИ также сообщали, что оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи уже в начале декабря намерена поднять вопрос в парламенте об импичменте Пак Кын Хе.

Однако для прохождения инициативы в парламенте необходима поддержка не менее двух третей законодателей. Таким образом, оппозиции необходимо убедить парламентариев от правящей партии «Сэнури» проголосовать за законопроект об импичменте.

Прокуратура страны считает, что президент Пак Кын Хе – предполагаемая соучастница в деле о злоупотреблениях ее близкой подруги Цой Сун Силь. По версии следствия, Цой, не занимая официальных должностей, пыталась вмешиваться в государственные дела и извлекать личную выгоду из знакомства с президентом. По версии следствия, она заставила 53 компании перечислить в общей сложности 77,4 млрд вон ($65,7 млн) в два некоммерческих фонда, которые она контролировала как минимум в конце 2015 г. Среди пострадавших от ее требований числятся Lotte, автопроизводитель Hyundai Motor, сталелитейная POSCO, телекомгигант KT. Цой арестована и обвинена в злоупотреблении положением, мошенничестве, вымогательстве и ряде других нарушений. Месяц назад Пак Кын Хе публично извинялась перед народом, но скандал не утих.

По версии прокуратуры, обогащаться подруге президента помогали она сама и ее два бывших близких помощника. Расследование продолжится. Предъявить обвинения действующему президенту запрещает конституция, исключение составляют ситуации с подозрением в госизмене или подготовке восстания. Однако подозреваемым по коррупционному делу президент страны становится впервые.

Адвокат президента категорически отрицает все обвинения в ее адрес. Он заявил, что отказывается от дальнейшего сотрудничества со следствием. Как напоминает «Ренхап», ранее он говорил, что допускает участие Пак в опросе с представителями прокуратуры на этой неделе. Администрация президента выразила сожаление в связи с позицией прокуратуры и заявила, что все подозрения в адрес Пак нисколько не соответствуют действительности и являются плодом воображения.

На этом фоне рейтинг одобрения президента, по опросу Gallup, остается на рекордно низком уровне в 5%.