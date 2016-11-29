В Таиланде провозглашен новый король

Парламент Таиланда официально пригласил наследного принца Маху Вачиралонгкорна Махидола вступить на королевский престол.

Председатель парламента пригласил Маху Вачиралонгкорна вступить на престол, после чего депутаты, встав с мест, хором прокричали «Да здравствует король!»

Вице-премьер и министр обороны генерал Правит Вонгсуван заявил в телеобращении к нации, что после официального приглашения парламентом в ближайшие дни (среду или четверг) новый таиландский монарх даст аудиенцию председателю парламента и премьер-министру.

Король Пумипон Адульядет умер в больнице Бангкока 13 октября. На момент смерти ему было 88 лет. Король Таиланда ушел из жизни после 70 лет правления.