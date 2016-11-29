В «Роскосмосе» не исключили новых сокращений гособоронзаказа

Ракетно-космическая отрасль России может столкнуться с сокращением финансирования, сообщил первый заместитель главы «Роскосмоса» Александр Иванов.

«Думаем, как защитить федеральную космическую программу, которая постоянно сокращается. В марте приняли, прошел первый секвестр, сейчас очередной секвестр», – заявил Иванов на конференции в Королеве. В частности, отметил он, решается вопрос о том, «как защитить гособоронзаказ».

Ранее сообщалось, что бюджетное финансирование Федеральной космической программы в 2017 г. планируется сократить на 12 млрд руб. по сравнению с объемами 2016 г.