Число россиян, желающих наладить отношения с Западом, достигло максимума за 16 лет

Большинство граждан России (71%) заинтересованы в налаживании экономических, политических, культурных связей со странами Запада, подсчитали социологи «Левада-центра». По сравнению с июлем 2015 г. этот показатель вырос на 21%, и он близок к историческому максимуму, когда в 2000 г. 76% россиян выступали за сближение с Западом.

Одновременно стало меньше тех, кто высказывается за сокращение связей, отношений, отдаление от Запада (17% сейчас и 37% в июле 2015 г.).

По мнению 70% респондентов, в решении международных проблем Россия сейчас играет важную роль, в том числе 13% полагают, что роль страны в этих вопросах решающая. Противоположного мнения придерживается 27% опрошенных.

Каждый второй респондент (52%) считает, что у стран Запада, входящих в НАТО, нет оснований опасаться России, при этом 37% считают, что такие основания есть (затруднились ответить 10%).

В то же время у России, по мнению 57% опрошенных, есть повод бояться стран НАТО (31% так не думает, 12% затруднились ответить).

Кроме того, по данным опроса, мнение Запада о России важно для 44% россиян, 51% это безразлично.