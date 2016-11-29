Полиция подтвердила гибель 75 человек в авиакатастрофе в Колумбии

В результате крушения самолета в Колумбии погибли 75 человек, сообщает Blu Radio со ссылкой на полицию. Представитель правоохранительных органов подтвердил, что шесть человек выжили.

На борту находились 72 пассажира и девять членов экипажа. Среди пассажиров были футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе», а также члены правления команды, представители тренерского штаба, техперсонал команды и журналисты.

Самолет упал недалеко от колумбийского города Медельина. Авария произошла в провинции Антиокия в районе Ла-Уньон. Мэр города Ла-Сеха сообщил, что причиной крушения могла стать нехватка топлива. Агентство AFP передает со ссылкой на сообщение администрации аэропорта Медельина, что до потери связи экипаж докладывал о неполадках в электрооборудовании.