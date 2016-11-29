Путин примет участие в «Примаковских чтениях»

Президент России Владимир Путин 30 ноября будет участвовать в заседании международного форума «Примаковские чтения», посвященного изучению научного и политического наследия Евгения Примакова.

На форуме будут выступать российские и зарубежные политики, ученые и общественные деятели.

Форум «Примаковские чтения» будет проходить 28-30 ноября в Москве в Центре международной торговли при поддержке Торгово-промышленной палаты России и Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова Российской академии наук.