Власти Бразилии объявили траур по жертвам крушения самолета в Колумбии

Президент Бразилии Мишел Темер объявил траур в стране в связи с крушением самолета недалеко от колумбийского города Медельина. В авиакатастрофе погибли футболисты бразильской команды «Шапекоэнсе», сообщают местные СМИ. Всего на данный момент погибшими считаются 75 человек, на месте крушения лайнера обнаружены 6 раненых. По данным AFP, шестым выжившим является бразильский футболист Элио Нето. Спасатели надеются обнаружить и других пассажиров живыми.

Траур продлится три дня начиная с 29 ноября. Президент также поручил оказать необходимую поддержку родственникам погибших.

Ранее сообщалось, что лайнер потерпел крушение при плохих погодных условиях. Правоохранительные органы пытаются установить причины авиакатастрофы, рассматриваются версии нехватки топлива и технических неполадок. Бразильская футбольная команда направлялась в Медельин на финальную игру с колумбийской командой «Атлетико Насьональ» в рамках кубка Южной Америки.