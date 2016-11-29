В МИД России пообещали отреагировать на санкции Канады

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расширение Канадой антироссийских санкций без ответа не останется. При этом, по ее словам, вся ответственность за негативные последствия целиком ложится на канадскую сторону. Об этом говорится в комментарии на сайте российского ведомства.

Как считает Захарова, канадские власти в очередной раз «покорно пошли на поводу у американской администрации Барака Обамы, сделавшей антироссийский курс одним из центральных направлений своей провальной внешней политики».

«Подобные безответственные действия Оттавы продолжают подрывать перспективы нормального сотрудничества между нами, в том числе в ООН, где Канада пытается получить место непостоянного члена Совета Безопасности, и ставят под сомнение искренность деклараций ее руководства о намерении наладить конструктивный диалог», - подчеркнула представительница МИДа.

В ночь на вторник, 29 ноября, стало известно, что правительство Канады расширило санкции, введенные против российской политики на Украине. Черный список пополнился на 15 персон, из которых 6 – депутаты Госдумы России от Крыма.

Санкции введены в ответ на выборы 18 сентября в Госдуму России из числа проживающих в Крыму кандидатов. Они, как следует из заявления МИД Канады, необходимы для «давления на Россию, так как она полностью не соблюдает свои международные обязательства в отношении Украины». Фигурантам «черного списка» запрещен въезд на территорию стран, где действуют санкции, а их финансовые активы там будут заморожены.